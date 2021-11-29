Пьяная россиянка во сне убила пятимесячную дочку

Россиянка случайно убила свою пятимесячную дочку — пьяная мать насмерть раздавила ее во сне. Сейчас жительнице Камчатки грозит до двух лет лишения свободы, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, трагедия случилась в сентябре. Выпившая женщина легла спать рядом со своей дочерью. Во сне она перевернулась прямо на ребенка и перекрыла ей дыхание. Девочка задохнулась.

Действия женщины квалифицировали по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также ее лишили родительских прав в отношении сыновей 9 и 11 лет. В суде сообщили, что семья жила в антисанитарии, а мать, у которой диагностировали хронический алкоголизм, избивала детей.

Ранее в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия мальчик случайно выстрелил в голову трехлетнему ребенку во время игры. Дети забежали в сарай, в котором хранилась пневматическая винтовка отца старшего из них. Мальчик снял оружие со стены, чтобы внимательно его рассмотреть, и оно выстрелило. Младшего ребенка спасти не удалось.