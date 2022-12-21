Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Необходимости во второй волне мобилизации нет. Так на эту тему высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

Как заявила Матвиенко, тема новых волн мобилизации ни разу не выносилась на обсуждение Совфедом. «Ее [этой темы] вообще нет сегодня в повестке», — заявила спикер Совета Федерации.

Она отметила, что о завершении мобилизационных мероприятий уже неоднократно высказывался президент России Владимир Путин. «Добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет», — подытожила она.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. О ее завершении было объявлено 28 октября. Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснял отсутствие президентского указа об окончании мобилизации тем, что власти не могут выпускать такие документы по любому общественно-значимому поводу. Кроме того, по его словам, в восприятии населения слова Путина значат больше, чем документы.