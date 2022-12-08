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13:12, 8 декабря 2022Россия

В Совфеде объяснили отсутствие президентского указа об окончании мобилизации

Сенатор Клишас объяснил отсутствие указа об окончании мобилизации силой слова Путина
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В России нет большей легитимности, чем у слова президента Владимира Путина. Так отсутствие письменного указа об окончании мобилизации объяснил член Совета Федерации Андрей Клишас. Об этом он заявил в интервью изданию «Ведомости».

По словам Клишаса, власти не могут выпускать письменный указ по любому общественно-значимому поводу. Кроме того, по его словам, в восприятии населения слова Путина значат больше, чем документы.

«Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — заявил «Ведомостям» член Совета Федерации.

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При этом Клишас отметил, что в случае необходимости продолжения мобилизационных мероприятий потребуется новый указ Путина. «Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться», — подытожил он.

Ранее Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной волны мобилизации, заявив, что разговоры на этот счет не имеют смысла.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марк Леонов
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