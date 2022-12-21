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15:31, 21 декабря 2022Россия

Шойгу объявил Азовское море внутренним морем России

Глава Минобороны Шойгу заявил, что Азовское море вновь стало внутренним морем России

Фото: AP

Азовское море вновь стало внутренним морем России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, отчитавшийся о достижениях спецоперации на Украине на расширенном заседании коллегии министерства, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Он также сообщил, что Вооруженные силы России освободили территорию в пять раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля.

«В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач», — отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны заявил, что с начала российской спецоперации украинская армия понесла значительные потери.
По утверждению министра, была уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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