Шойгу заявил о значительных потерях Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала российской спецоперации украинская армия понесла значительные потери. Его слова приводит «Интерфакс».
По утверждению министра, была уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на момент начала СВО.
Шойгу добавил, что российские войска продолжают уничтожать на Украине военные цели, нанося удары по системе военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики. Таким образом сокрушается ее военный потенциал, счел глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны РФ.
Также Шойгу заявил о стремлении Запада максимально затянуть военные действия на Украине. По его словам, это делается с целью ослабить Россию.