Шойгу заявил о значительных потерях Украины

Министр обороны Шойгу заявил об уничтожении Россией существенной части техники ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала российской спецоперации украинская армия понесла значительные потери. Его слова приводит «Интерфакс».

По утверждению министра, была уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на момент начала СВО.

Шойгу добавил, что российские войска продолжают уничтожать на Украине военные цели, нанося удары по системе военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики. Таким образом сокрушается ее военный потенциал, счел глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны РФ.

Также Шойгу заявил о стремлении Запада максимально затянуть военные действия на Украине. По его словам, это делается с целью ослабить Россию.

