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15:20, 21 декабря 2022Россия

Шойгу заявил о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине

Глава МО Шойгу заявил о стремлении Запада максимально затянуть военные действия на Украине

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, это делается с целью ослабить Россию. «Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны», — сказал он.

Шойгу также сообщил, что США и союзники ведут информационную войну с Россией и публикуют тысячи фейков о событиях на Украине. «При этом замалчиваются военные преступления украинских войск», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что конфронтация между странами Запада и Москвой усиливается. По словам главы российского оборонного ведомства, в мире рушатся основы стратегической стабильности.

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Варвара Кошечкина
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