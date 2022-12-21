Шойгу заявил о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине

Глава МО Шойгу заявил о стремлении Запада максимально затянуть военные действия на Украине

Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, это делается с целью ослабить Россию. «Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны», — сказал он.

Шойгу также сообщил, что США и союзники ведут информационную войну с Россией и публикуют тысячи фейков о событиях на Украине. «При этом замалчиваются военные преступления украинских войск», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что конфронтация между странами Запада и Москвой усиливается. По словам главы российского оборонного ведомства, в мире рушатся основы стратегической стабильности.