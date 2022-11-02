Шойгу заявил об усилении конфронтации между Западом и Москвой

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении конфронтации Запада с Москвой

Конфронтация между странами Запада и Москвой усиливается. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии с Минобороны Белоруссии, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы российского оборонного ведомства, в мире рушатся основы стратегической стабильности.

«Стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией», — заявил Шойгу.

При этом ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией и отметил, что НАТО — это оборонительный альянс.