Глава Пентагона заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Глава Пентагона Остин: НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации

НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации с ней, заявил глава Пентагона США Ллойд Остин. Цитату приводит РИА Новости.

Шеф ведомства также подчеркнул, что НАТО — это оборонительный альянс, и добавил, что его члены, в том числе США, будут защищать суверенитет и территориальную целостность участников объединения.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО может применить ядерное оружие лишь в чрезвычайно отдаленных обстоятельствах. При этом он добавил, что будет пристально следить за действиями России. Заявление Столтенберга прозвучало на фоне высказанных опасений ряда западных политиков о возможном применении ядерного оружия Москвой. До этого глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что вопрос ядерной угрозы раздувается искусственно.