Убийца 15-летнего мальчика попытался сбежать из страны на шлюпке

Daily Mail: в Британии убийца мальчика попытался сбежать из страны на шлюпке и был пойман

Мужчина убил 15-летнего мальчика и напал на его мать в английском городе Манчестере, после чего попытался сбежать из страны на шлюпке и был пойман. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний Сулеман Алтаф состоял в отношениях с Катариной Баштек с 2012 по 2015 годы. У женщины было трое сыновей от предыдущего брака. Кроме того, у пары родился совместный ребенок. В 2015 году отношения пары расстроились, и с тех пор шел судебный процесс, который должен был установить порядок общения Алтафа с сыном. Рассмотрение его дела завершилось в мае.

В июне камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Алтаф три часа ходил по улицам вблизи дома Баштек в бейсбольной кепке, маске и латексных перчатках. После этого он зашел в дом женщины и ударил ее ножом в живот. Пострадавшая позвала на помощь 15-летнего сына Якуба Шимански. В ходе драки нападавший ударил юношу ножом в шею и скрылся. Шимански скончался от потери крови. Баштек с многочисленными травмами доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

После произошедшего Алтафа видели в магазине, откуда он заказал такси. Сначала мужчина намеревался направиться в город Сток-он-Трент, но после поменял планы и поехал в город Слау. Приехав в город, он сел в автомобиль серебристого цвета с двумя сумками и уехал в Южную Англию.

На следующий день команда Королевского национального института спасательных шлюпок направилась в Ла-Манш после получения сообщения о шлюпке с одним человеком на борту. Им оказался Алтаф. Он заявил, что собирается плыть во Францию, а оттуда в Португалию. В конце концов, его удалось пересадить на яхту, где он был арестован.

В ходе допроса мужчина рассказал, что должен был покинуть страну, так как его виза закончилась. Он признал, что ходил в дом Баштек, но заявил, что хотел поговорить с ней. По словам Алтафа, дверь дома была открыта, и он зашел. Баштек сразу напала на него, начала бить и пинать. Затем она позвала Якуба, который присоединился к избиению. Алтаф заявил полиции, что у Якуба был нож, и он чудом сумел отобрать его. Задержанный признал, что мог ударить Баштек и ее сына ножом, но отрицал, что имел намерение причинить им вред. Он заявил, что удары были нанесены в целях самозащиты. Ношение маски и перчаток он объяснил опасениями заразиться COVID-19.

Прокуроры заявили, что перед нападением Алтаф делал множество поисковых запросов в интернете, где искал информацию о французских населенных пунктах близ Ла-Манша.

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