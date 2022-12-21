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01:03, 21 декабря 2022Экономика

Nespresso закроет фирменные магазины в России

«Ведомости»: производитель кофе-машин Nespresso закроет фирменные магазины в России

Фото: KOUS9 STUDIO / Unsplash

Производитель кофе-машин Nespresso закроет фирменные магазины в России. Об этом пишут «Ведомости».

Три осведомленных собеседника издания подтвердили такие планы компании, уточнив, что флагманский двухэтажный магазин Nespresso на Большой Дмитровке уже прекратил работу

При этом, отмечает газета, Nespresso не планирует уходить с российского рынка. Вероятнее, она переключится на работу с ретейлерами.

Nespresso принадлежит швейцарской корпорации по производству продуктов питания Nestle. 11 марта компания сообщила о прекращении поставок части продукции в Россию, среди них оказались и автоматические кофемашины и кофе-капсулы. В мае стало известно о продаже российского бизнеса Nestle

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Марина Совина
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