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Nestle прекратит поставки Nespresso в Россию

Nestle приостановит импорт части продукции в Россию

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle заявила о прекращении поставок части продукции в Россию. В список товаров, которые станут недоступны, вошли автоматические кофемашины и кофе-капсулы бренда Nespresso, а также минеральная вода S.Pellegrino. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя компании.

При этом Nestle собирается продолжить импортировать в Россию товары первой необходимости: детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных, уточняет «Интерфакс».

Nestle уже отказалась от инвестиций и рекламы в России. При этом российские фабрики компании продолжили работу.

Ранее стало известно, что инвестиции в Россию, импорт и экспорт продукции приостанавливает компания Mars. Американской компании принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Pedigree, Uncle Ben’s.

Также о прекращении деятельности в России заявила Coca-Cola, объединяющая бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья» и Bonaqua. Дистрибутор продукции компании «Coca-Cola HBC Россия» рассказал о планах повысить цены на свой товар.

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Александра Качан
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