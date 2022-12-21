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08:59, 21 декабря 2022Силовые структуры

Первое заседание по делу «крабового короля» Кана назначили на 27 декабря

Первое заседание по делу сбежавшего из России «крабового короля» Кана пройдет 27 декабря

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Первое заседание суда по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, известного в СМИ как «крабовый король», пройдет 27 декабря в Приморском краевом суде Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья отклонил ходатайства адвокатов бизнесмена о возвращении дела прокурору.

Предпринимателя, сбежавшего из России, обвиняют в организации убийства конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. По версии следствия, в 2010 году Кан нашел пособника, местного жителя Дмитрия Полякова, и киллера, а затем пригласил Пхиденко к себе во Владивосток якобы для проведения переговоров.

Возле ресторана «Три Богатыря» коммерсант был застрелен киллером. После начала расследования Кан скрылся, по некоторым данным, он уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость. Хабаровский краевой суд вынес решение о его заочном аресте, бизнесмена объявили в международный розыск.

В 2011 году Поляков, помогавший Кану в организации заказного убийства, был приговорен к семи годам колонии.

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Елизавета Новикова
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