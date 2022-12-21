Первое заседание по делу «крабового короля» Кана назначили на 27 декабря

Первое заседание по делу сбежавшего из России «крабового короля» Кана пройдет 27 декабря

Первое заседание суда по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, известного в СМИ как «крабовый король», пройдет 27 декабря в Приморском краевом суде Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья отклонил ходатайства адвокатов бизнесмена о возвращении дела прокурору.

Предпринимателя, сбежавшего из России, обвиняют в организации убийства конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. По версии следствия, в 2010 году Кан нашел пособника, местного жителя Дмитрия Полякова, и киллера, а затем пригласил Пхиденко к себе во Владивосток якобы для проведения переговоров.

Возле ресторана «Три Богатыря» коммерсант был застрелен киллером. После начала расследования Кан скрылся, по некоторым данным, он уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость. Хабаровский краевой суд вынес решение о его заочном аресте, бизнесмена объявили в международный розыск.

В 2011 году Поляков, помогавший Кану в организации заказного убийства, был приговорен к семи годам колонии.