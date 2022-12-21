Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок

Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в топ-10 лучших пластинок по версии Genius

Альбом рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 самых популярных пластинок по версии портала Genius. Список опубликован на сайте издания.

Рейтинг был составлен на основе количества просмотров страниц, на которых содержится информация об альбоме. Так, тексты песен из пластинки Оксимирона пользователи сети посмотрели более трех миллионов раз за год. С этим результатом российский исполнитель замкнул список.

«Окей, но на самом деле, это безумно. Спасибо, что так разбираете мои тексты. Я аж чуток о**** [офигел]», — прокомментировал свое попадание в рейтинг Оксимирон.

Наибольшее количество просмотров собрал сборник Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers — 15 миллионов запросов. На втором месте расположился альбом Тейлор Свифт Midnights (13,9 миллиона запросов), на третьей строчке — Harry's House Гарри Стайлса с результатом 10,5 миллиона.

В топ-10 также вошли релизы Bad Bunny, Дрейка и 21 Savage, The Weeknd, Кейт Буш и Бейонсе.

Ранее был назван самый популярный артист года.