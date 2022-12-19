Назван самый популярный артист года

Платформа «VK Музыка» подвела итоги года и назвала самых популярных артистов

Платформа «VK Музыка» подвела итоги 2022 года и назвала самых популярных артистов, треки и альбомы. Об этом сообщает InterMedia.

Музыкантом года оказался Macan, выпустивший за 12 месяцев сразу шесть премьер и два фита. Его треки набрали более 700 миллионов прослушиваний.

400 прослушиваний заработал хип-хоп-артист Xcho — его назвали прорывом года. Среди исполнительниц победу одержала Anna Asti, которая также была отмечена за лучший альбом года — релиз «Феникс». Три песни певицы попали в топ-10 самых прослушиваемых в этом году, однако самым популярным треком на сервисе все же стал «Как ты там?» исполнителя Kamazz.

Звание лучшей группы года получили «Miyagi & Эндшпиль». За последние 12 месяцев их композиции слушали 1,3 миллиарда раз.

Ранее сервис коротких видеороликов VK Клипы подвел итоги 2022 года. Самым популярным роликом уходящего года стал клип музыканта Yan Dilan, который собрал более 10,3 миллиона просмотров и свыше 273 тысяч реакций.