«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года

Самым популярным в 2022 году в «VK Клипах» стал ролик музыканта Yan Dilan

Российский сервис коротких видеороликов VK Клипы подвел итоги 2022 года. За текущий год на платформе появилось более 20 миллионов новых видео.

«Зрители в 2022 году ставили отметки "Нравится" роликам на нашей платформе на 50 процентов чаще, чем в 2021-м. Мы рады, что большое количество авторов и зрителей выбрали VK Клипы как место встречи впечатлений — это мотивирует нас достигать еще больших побед», — рассказала СЕО «ВКонтакте», VK Клипов и VK Видео Марина Краснова.

Самым популярным роликом уходящего года стал клип музыканта Yan Dilan, который собрал более 10,3 миллиона просмотров и свыше 273 тысяч реакций. «Лидером по отметкам "Мне нравится" стала Валерия Чекалина (Lerchek): за год пользователи оставили под ее роликами больше 6 миллионов сердечек», — отмечается в пресс-релизе.

Больше всего комментариев — более 5,4 тысячи — набрало видео от Lera_Danya, а самым популярным клипером по общей сумме просмотров и реакций стала Мари Добро. В топе самых популярных треков по сумме просмотров оказались Belly Dancer от Imanbek и BYOR, Follow Your Heart от idenline и Kate Melody и Balenciaga от FILV.

По общему числу просмотров и публикаций в текущем году в топе оказались хештеги #юмор — 606,3 миллиона просмотров, #котики — 279,1 миллиона и #любовь — 38,7 миллиона.