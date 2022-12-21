Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:45, 21 декабря 2022Наука и техника

Впервые обнаружена планета с «распадающейся» орбитой вокруг старой звезды

The Astrophysical Journal Letters: у звезды Kepler-1658 нашли планету с сужающейся орбитой

Изображение: Gabriel Perez Diaz / Instituto de Astrofísica de Canarias

Астрономы впервые обнаружили экзопланету, орбита которой сужается при вращении вокруг старой родительской звезды. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Kepler-1658b относится к классу горячих юпитеров — газовых гигантов, располагающихся в экстремальной близости к родительскому светилу. Ее радиус в 1,1 раза больше радиуса Юпитера, а масса — в шесть раз больше. Расстояние от него до звезды достигает одной восьмой расстояния от Солнца до Меркурия. Орбитальный период уменьшается с незначительной скоростью — около 131 миллисекунды в год.

Главной причиной орбитального распада являются приливное взаимодействие между планетой и звездой, которая вошла в субгигантскую фазу жизненного цикла. Ее внутренняя структура способствует рассеянию приливной энергии, что ускоряет процесс сужения орбиты. Кроме того, приливная энергия разогревает недра экзопланеты, заставляя ее быть горячее и ярче, чем ожидали астрономы.

Ранее исследователи уже находили свидетельства того, что некоторые экзопланеты движутся по спирали в сторону своих звезд, однако до сих пор не было известно о существовании таких планет вокруг звезд на поздней стадии эволюции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Военный аналитик уличил Польшу в планах нанести удар России с территории Украины
Главная сваха страны назвала причины частых разводов молодых пар
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 миллионов
Курс доллара превысил 70 рублей
Туристка побывала в Египте и назвала «не готовый ко встрече с россиянами отель»
Россия и Индия начали уходить от доллара и евро в торговле
Экспорт нефти из России начал снижаться на фоне эмбарго ЕС
Назван способ обезопасить домашних животных от салютов в Новый год
Заявление сестры Ким Чен Ына о мощи ракет назвали предупреждением для США
Женщина узнала о существовании жуткой потайной комнаты в своем доме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.