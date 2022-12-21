Впервые обнаружена планета с «распадающейся» орбитой вокруг старой звезды

The Astrophysical Journal Letters: у звезды Kepler-1658 нашли планету с сужающейся орбитой

Астрономы впервые обнаружили экзопланету, орбита которой сужается при вращении вокруг старой родительской звезды. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Kepler-1658b относится к классу горячих юпитеров — газовых гигантов, располагающихся в экстремальной близости к родительскому светилу. Ее радиус в 1,1 раза больше радиуса Юпитера, а масса — в шесть раз больше. Расстояние от него до звезды достигает одной восьмой расстояния от Солнца до Меркурия. Орбитальный период уменьшается с незначительной скоростью — около 131 миллисекунды в год.

Главной причиной орбитального распада являются приливное взаимодействие между планетой и звездой, которая вошла в субгигантскую фазу жизненного цикла. Ее внутренняя структура способствует рассеянию приливной энергии, что ускоряет процесс сужения орбиты. Кроме того, приливная энергия разогревает недра экзопланеты, заставляя ее быть горячее и ярче, чем ожидали астрономы.

Ранее исследователи уже находили свидетельства того, что некоторые экзопланеты движутся по спирали в сторону своих звезд, однако до сих пор не было известно о существовании таких планет вокруг звезд на поздней стадии эволюции.