Российский школьник решил подработать и лишился руки
В Кемеровской области подросток решил подработать на стройке и лишился руки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.
Школьнику ампутировали руку после того, как он засунул ее в работающий механизм бетоносместителя.
По данным надзорного ведомства, школьник устно договорился с работодателем о том, какую работу он будет выполнять, — несовершеннолетний должен был производить шлакоблоки, в частности, замешивать раствор в самодельном бетоносместителе для прессовки.
Работодатель, как сообщили в прокуратуре, не проинструктировал подростка о технике безопасности при проведении работ, а также не обеспечил его средствами индивидуальной защиты.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд постановил взыскать в пользу пострадавшего несовершеннолетнего два миллиона рублей.
Ранее матрос из Калининграда заявил, что остался без руки, и обвинил в этом работодателя, который, по его словам, не обеспечил своевременное лечение после получения травмы. При работе на палубе корабля компании «Доброфлот» мужчину прижало тросом, из-за чего ему оторвало палец и размозжило ткани левой руки.