Россиянам назвали пять способов избежать импульсивных покупок перед Новым годом

Россиян призвали руководствоваться «правилом 48 часов» во избежание импульсивных покупок

Начальник управления методологии и компетенций «СберСтрахования жизни» Наталья Тарасова назвала пять способов, которые помогут россиянам избежать импульсивных покупок перед Новым годом. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала руководствоваться «правилом 48 часов»: не отдавать деньги за понравившуюся вещь сразу, а подождать двое суток и подумать, насколько она необходима. Это, по ее словам, предотвратит спонтанные траты.

«Многие помнят, что нужно откладывать 10 процентов от заработка, но при этом забывают, что импульсивные разовые траты в размере более 5 процентов от дохода могут привести к тому, что копить будет не с чего. Такие дорогие вещи требуют некоторого обдумывания, подобные покупки все же лучше совершать с холодной головой», — считает Тарасова.

Кроме того, за подарками или продуктами к празднику она рекомендует отправляться с готовым списком покупок, чтобы выбирать лишь то, что действительно необходимо. Отмечается, что не стоит ходить по магазинам голодным — в таком случае появляется риск набрать полные сумки лишних продуктов. «То же самое касается плохого настроения, так как трата денег станет своего рода "антидепрессантом"», — говорит специалистка.

В заключение Тарасова привела еще одно правило безопасного онлайн-шопинга. Так, она посоветовала подключить лимит трат по счету, который особенно актуален для кредитных карт. «В идеале можно подумать об открытии отдельной карты для покупок в сети, завести для нее электронную почту, приобретать товары только на проверенных площадках и у надежных продавцов, обновлять антивирус и установить менеджер паролей», — объяснила она.

Ранее россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки к Новому году. Выяснилось, что 27 процентов респондентов планируют отдать за презенты родным не более 10 процентов всех денег, которые они хотят израсходовать на празднование.