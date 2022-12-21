Шойгу назвал причины прошедшей в России частичной мобилизации

Шойгу назвал причинами мобилизации защиту новых территорий и стабилизацию обстановки

Частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий. Такие причины назвал министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы ведомства, частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск, а также активизировать боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, войска освободили территорию в пять раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики (ДНР и ЛНР) занимали до 24 февраля, добавил Шойгу.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. О завершении мобилизационных мероприятий 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По его утверждению, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена.