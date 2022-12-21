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15:10, 21 декабря 2022Забота о себе

Названы явные признаки достижения точки невозврата в отношениях

Психолог Парк: исчезновение эмоциональной близости является точкой невозврата в отношениях

Фото: Shutterstock

Явным признаком достижения точки невозврата в отношениях является исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами, заявила психолог Юбин Парк. Ее слова приводит издание Psychology Today.

Проведенное Парк и группой ученых исследование показало, что разобщенность в отношениях не возникает мгновенно. Чаще всего она нарастает постепенно, поэтому порой не сразу заметна. Однако есть ряд симптомов, по которым можно определить, что один из партнеров начал отдаляться. Самым явным из них эксперт назвала исчезновение эмоциональной близости.

По словам Парк, о «тихом уходе» партнера из отношений могут свидетельствовать его планы, в которых нет места близкому человеку, стремление к социализации и знакомству с новыми людьми. При этом человек по инерции может продолжать выполнять необходимый для отношений минимум, например, звонить каждый день или делать работу по дому.

Психолог заявила, что эмоциональная близость наравне с чувством любви и сексуальным влечением является одной из фундаментальных причин, по которой люди сохраняют отношения. Чем меньшую роль она играет в браке, тем быстрее наступит разрыв.

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Помимо этого, по мнению Парк, признаком серьезных проблем в отношениях является желание отгородиться от некогда любимого человека. Должны насторожить внезапное прекращение разговоров по душам с избранником или нежелание долго находиться с ним в одной комнате.

Сигнализировать о скором расставании может потеря интереса без серьезных причин к сексу, романтике и совместному времяпрепровождению. Либидо может временно понизиться из-за значительных изменений в жизни, таких как тяжелые заболевания, потеря работы или близких.

Ранее психолог Рокси Зарраби назвала причины появления скуки в крепком браке. По ее словам, ровные и стабильные отношения кажутся скучными тем, кто привык к эмоциональным горкам с предыдущими партнерами.

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Наталья Обрядина
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