Россиянка побывала на любимом курорте богачей и назвала его главные недостатки

Россиянка побывала на Сейшелах и рассказала о неприятных водорослях в море

Российская туристка, побывавшая на Сейшельских островах, назвала основные неприятные нюансы, с которыми сталкиваются путешественники на курорте. Об этом она рассказала в материале «Ленты.ру».

Так, несмотря на наличие на Сейшелах большого количества роскошных пляжей, купание в море могут омрачить постоянно прибивающиеся к берегу водоросли. По словам россиянки Альбины Киселевой, отдыхавшей на любимом курорте богачей в 2021 году, из-за обильной морской растительности заходить в воду было неприятно. Также девушка призналась, что ей было страшно из-за больших волн.

«Еще очень расстроили сильные приливы и отливы: утром можно около ста метров пройти по колено, а днем пляж исчезает под водой. Во время отлива самая большая опасность — наступить на морскую звезду, ежа или других обитателей», — добавила россиянка.

Тем не менее туристы отмечают, что неприятные моменты компенсируются атмосферой курорта и поведением местных жителей, которые любят устраивать пляжные вечеринки с ромом и барбекю.

Ранее в декабре в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что еще одно любимое направление для отдыха богачей, Мальдивы, стало доступнее для россиян. Так, вокруг новогоднего отдыха на курорте нет ажиотажа, а места в популярных отелях все еще есть в середине декабря.