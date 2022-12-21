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16:00, 21 декабря 2022Россия

Путин назвал трагедией происходящие на Украине события

Президент России Путин назвал трагедией происходящие на Украине события

Фото: Gleb Garanish / Reuters

Происходящие сейчас на Украине события — трагедия, однако это результат политики не России, а других стран. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, это является результатом политики третьих стран, которые всегда стремились к дезинтеграции русского мира.

Вместе с тем президент России добавил, что по-прежнему считает украинский народ братским.

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Сергей Истомин
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Путин назвал трагедией происходящие на Украине события
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