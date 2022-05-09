Путин заявил о несомненном успешном итоге спецоперации на Украине

Путин заявил, что у него нет сомнений в успехе спецоперации в Донбассе и на Украине

Спецоперация России в Донбассе и на Украине выполняется. Несомненно, ее цели и задачи будут выполнены. Об успешном будущем итоге заявил российский президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«[Российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут — на этот счет никаких нет сомнений», — заявил президент о будущем успехе спецоперации.

Ранее Путин заверил, что Москве не дали ни единого шанса решить ситуацию на Украине мирными методами. Глава государства подчеркнул, что, если бы такая возможность была, Россия бы ею обязательно воспользовалась.