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Путин заявил о невозможности решить проблему Донбасса мирно

Президент Путин заявил, что России не дали шанса решить ситуацию на Украине мирно

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не дали ни единого шанса решить ситуацию на Украине мирными методами. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта», глава государства подчеркнул, что, если бы такая возможность была, Россия бы ею обязательно воспользовалась. Путин заметил, что у Москвы не было другого выбора.

Президент добавил, что российские военнослужащие сражаются «мужественно, героически, профессионально».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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