Путин заявил о невозможности решить проблему Донбасса мирно

Президент Путин заявил, что России не дали шанса решить ситуацию на Украине мирно

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не дали ни единого шанса решить ситуацию на Украине мирными методами. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта», глава государства подчеркнул, что, если бы такая возможность была, Россия бы ею обязательно воспользовалась. Путин заметил, что у Москвы не было другого выбора.

Президент добавил, что российские военнослужащие сражаются «мужественно, героически, профессионально».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.