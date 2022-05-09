Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Президент России Владимир Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Сообщается, что по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы глава государства встретился с Артемом Жогой и вручил ему звезду Героя. Песков напомнил, что указом президента РФ от 6 мая командир "Спарты" был удостоен звания Героя России посмертно.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги, известного под позывным Воха. По его словам, Жога погиб 5 марта в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Глава ДНР добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики. «Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», — прокомментировал Пушилин.