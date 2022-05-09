Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»

Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Сообщается, что по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы глава государства встретился с Артемом Жогой и вручил ему звезду Героя. Песков напомнил, что указом президента РФ от 6 мая командир "Спарты" был удостоен звания Героя России посмертно.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги, известного под позывным Воха. По его словам, Жога погиб 5 марта в Волновахе, получив ранение при обеспечении выхода из города мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Глава ДНР добавил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя республики. «Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил», — прокомментировал Пушилин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Неизвестные напали на посла России в Варшаве во время празднования Дня Победы
Певица Нюша объяснила свой отъезд из России
В МИД России прокомментировали нападение на посла в Польше
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
Латвия запретила въезд для Киркорова, Петросяна и Винер-Усмановой
Вероятность вступления Южной Осетии в состав России при Алане Гаглоеве оценили
Российские ПВО сбили украинские ракеты «Ураган» над Херсоном
Фильм «Африка» в День Победы покажут в 76 странах мира
Глава СПЧ оценил возможность обмена Виктора Бута
Опубликованы воспоминания очевидца о наводнениях в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.