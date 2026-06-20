Военный эксперт высказался о сроках потери Украиной Запорожья

Военэксперт Литовкин: Украина смирилась со скорой потерей Запорожской области

В городе Запорожье началась частичная эвакуация жителей, что свидетельствует о том, что Киев смирился со скорой потерей города и всего региона. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Все зависит от тех сил и средств, которые мы будем применять при освобождении Запорожской области и которые есть у противника», — высказался о сроках перехода региона под контроль ВС РФ Литовкин.

По его словам, вывоз населения из Запорожской области — это хороший знак сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, потому что мирные люди не пострадают от боевых действий, во-вторых, Украина смирилась с тем, что она Запорожскую область потеряет окончательно в ближайшее время», — сказал военэксперт.

Ранее украинский аналитический центр Deep State признал продвижение армии России в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. В частности, войска продвинулись под Родинским в ДНР и в районе Гуляйпольского на запорожском направлении.