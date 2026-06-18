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09:00, 18 июня 2026Бывший СССР

На Украине признали продвижение армии России в двух регионах

Deep State: Армия России продвинулась под Родинским и у Гуляйпольского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России продвинулась в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинский аналитический центр Deep State.

«Российские войска продвинулись под Родинским [в ДНР], а также в районе Гуляйпольского на запорожском направлении», — говорится в публикации.

Родинское перешло под контроль Вооруженных сил России в декабре 2025 года. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Российские войска 4 июня взяли под контроль населенный пункт Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) в Запорожской области. Боевые действия на данном участке фронта вели подразделения группировки войск «Восток».

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