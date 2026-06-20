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07:50, 20 июня 2026Спорт

Врач назвал способ повысить шансы на долголетие с помощью спорта

Врач Репетюк: 30 минут умеренной активности в день увеличивают продолжительность жизни
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

Травматолог-ортопед Алексей Репетюк дал советы, как повысить шансы на долголетие с помощью спорта. Его слова приводит KP.RU.

Ключевое правило — разнообразие нагрузок и регулярность. Врач заявил, что минимум 30 минут умеренной активности в день увеличивают продолжительность жизни на 2,8 года. Основные рекомендации: разнообразие тренировок — сочетание кардио, силовых упражнений и гибкости.

Игровые и командные виды спорта самые эффективные для долголетия. Теннис добавляет до 10 лет жизни, бадминтон — 6 лет, велоспорт — 4 года, плавание и бег — около 3 лет.

Ранее датские ученые провели исследование, по результатам которого были определены лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь. Эксперты наблюдали за 8,5 тысячами испытуемых и пришли к выводу, что наиболее полезными для долголетия являются игровые виды спорта. Лидером стал теннис, который продлевал жизнь в среднем на 9,7 года, вслед за ним расположились бадминтон (6,2 года) и футбол (4,7 года).

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