Названы лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь

Датские ученые провели исследование, по результатам которого были определены лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь. Его итоги опубликовал Fitforfun.de.

Эксперты наблюдали за 8,5 тысячами испытуемых и пришли к выводу, что наиболее полезными для долголетия являются игровые виды спорта. Лидером стал теннис, который продлевал жизнь в среднем на 9,7 года, вслед за ним расположились бадминтон (6,2 года) и футбол (4,7 года).

«Благодаря социальному взаимодействию в игровых видах спорта вы не только двигаетесь, но и поддерживаете социальные контакты и эмоционально вовлечены. Результат: после тренировки вы чувствуете себя еще более удовлетворенным и расслабленным, чем после тренировки в одиночку», — заявили авторы исследования.

15 декабря врач-кардиолог Ксения Ерусланова назвала рецепт против инфаркта, инсульта и различных видов рака. По словам эксперта, отличной профилактикой данных заболеваний является физическая активность.