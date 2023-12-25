Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
4:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:4
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
15:30 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
07:31, 26 декабря 2023Спорт

Названы лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Датские ученые провели исследование, по результатам которого были определены лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь. Его итоги опубликовал Fitforfun.de.

Эксперты наблюдали за 8,5 тысячами испытуемых и пришли к выводу, что наиболее полезными для долголетия являются игровые виды спорта. Лидером стал теннис, который продлевал жизнь в среднем на 9,7 года, вслед за ним расположились бадминтон (6,2 года) и футбол (4,7 года).

«Благодаря социальному взаимодействию в игровых видах спорта вы не только двигаетесь, но и поддерживаете социальные контакты и эмоционально вовлечены. Результат: после тренировки вы чувствуете себя еще более удовлетворенным и расслабленным, чем после тренировки в одиночку», — заявили авторы исследования.

15 декабря врач-кардиолог Ксения Ерусланова назвала рецепт против инфаркта, инсульта и различных видов рака. По словам эксперта, отличной профилактикой данных заболеваний является физическая активность.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Крыма заявил о вражеской атаке в районе Феодосии, жители слышали взрывы. Что произошло на полуострове?

      России пообещали новую оттепель

      Территорию порта Феодосии оцепили после вражеской атаки

      Офицер ВСУ рассказал о проблемах с призывниками на Украине

      Российские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском

      В части российского региона ввели режим ЧС

      Названы лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь

      Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней в 2023 году

      Россиянка удивилась запрету на продажу одного кухонного прибора в Китае

      Раскрыта доля России в торговле Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости