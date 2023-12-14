Кардиолог назвала рецепт против инфаркта, инсульта и рака

Врач-кардиолог Ксения Ерусланова назвала рецепт против инфаркта, инсульта и различных видов рака. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

По словам эксперта, отличной профилактикой данных заболеваний является физическая активность. «В частности, это подтвердило крупное исследование с участием более полумиллиона добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет. Лучшим рецептом для долголетия оказалась комбинация силовых и аэробных упражнений разной интенсивности», — отметила Ерусланова.

Врач добавила, что до недавнего времени отношение к силовым тренировкам в старшем возрасте было настороженным и даже негативным. «Однако за последние пару лет вышло большое количество исследований, которые показали: присоединение таких физнагрузок к другим видам активности даже при старческой астении, у ослабленных людей положительно сказывается на здоровье. Сегодня людям всех возрастов рекомендуется по две силовые тренировки в неделю. При этом очень важен правильный индивидуальный подбор упражнений и соблюдение правил безопасности», — заявила Ерусланова.

13 декабря фитнес-тренер Себастьен Лагри, который работал с такими знаменитостями, как Дженнифер Энистон и Меган Маркл, перечислил способы продлить молодость в зрелом возрасте. Чтобы быть стройным и выглядеть молодо после 50 лет, эффективнее всего заниматься силовыми тренировками, заверил Лагри.