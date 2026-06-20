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07:36, 20 июня 2026Интернет и СМИ

Финский премьер оспорил латышского коллегу из-за слов о России

HS: Премьер Финляндии Орпо защитил перед Кулбергсом позицию Кошты по диалогу с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петтери Орпо

Петтери Орпо. Фото: Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латышским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты насчет переговоров с Россией. Об этом написала финская газета Helsingin Sanomat.

В выступлении перед журналистами Орпо отказался критиковать Кошту и заочно оспорил заявление говорившего до него Кулбергса о якобы бесполезности дипломатического диалога с Россией.

«Я понимаю критику [Кошты], но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал», — отметил финский премьер.

Орпо добавил, что получил данные о беседе Кошты с Москвой постфактум. При этом европейский чиновник заверил что конкретные переговоры еще не состоялись.

Ранее Кошта заявил, что Евросоюз хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями. При этом объединение не стремится к роли посредника. «Все лидеры говорят, что ЕС должен сидеть за будущим столом переговоров, значит, мы должны начинать говорить», — сказал он.

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