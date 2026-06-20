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07:54, 20 июня 2026Экономика

Россия покроет Словакии большую часть потребностей в газе

SPP: Поставки из России покроют Словакии большую часть потребностей в газе в 2026 году
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Поставки из России покроют большую часть потребностей в газе в Словакии в 2026 году. Об этом сообщила РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP.

«Поставками из России мы сможем в этом году покрыть большую часть наших потребностей», — сказано в заявлении компании.

Как добавили в SPP, всем клиентам от домохозяйств до больших промышленных заказчиков гарантируются бесперебойные поставки природного газа.

Уточняется, что на 2026 год SPP в соответствии со вступившим в силу в марте законодательством RepowerEU заключила дополнительное соглашение с компанией «Газпром экспорт», изменив условия поставок таким образом, чтобы они отвечали новым европейским требованиям.

Ранее представитель SPP Ондрей Шебеста заявил, что прекращение импорта российского газа в Словакию обернется для страны дополнительными расходами в сотни миллионов евро.

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