Россия покроет Словакии большую часть потребностей в газе

SPP: Поставки из России покроют Словакии большую часть потребностей в газе в 2026 году

Поставки из России покроют большую часть потребностей в газе в Словакии в 2026 году. Об этом сообщила РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP.

«Поставками из России мы сможем в этом году покрыть большую часть наших потребностей», — сказано в заявлении компании.

Как добавили в SPP, всем клиентам от домохозяйств до больших промышленных заказчиков гарантируются бесперебойные поставки природного газа.

Уточняется, что на 2026 год SPP в соответствии со вступившим в силу в марте законодательством RepowerEU заключила дополнительное соглашение с компанией «Газпром экспорт», изменив условия поставок таким образом, чтобы они отвечали новым европейским требованиям.

Ранее представитель SPP Ондрей Шебеста заявил, что прекращение импорта российского газа в Словакию обернется для страны дополнительными расходами в сотни миллионов евро.