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16:32, 9 июня 2026Экономика

В европейской стране назвали цену отказа от российского газа

SPP: Отказ от российского газа обойдется Словакии в сотни миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: David W Cerny / Reuters

Прекращение импорта российского газа в Словакию обернется для этой страны Европейского союза дополнительными расходами в сотни миллионов евро. Об этом заявил представитель словацкой компании — оператора национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста. Его процитировало издание Pravda.

По его словам, Словакия неоднократно заявляла, что поставки российского природного газа для нее наиболее экономически выгодны. И рост расходов вследствие отказа от такого импорта ляжет на плечи потребителей.

Шебеста заверил, что в связи с запретом на импорт российского ископаемого топлива с IV квартала 2027 года SPP уже ведет переговоры с тридцатью крупнейшими мировыми поставщиками и производителями природного газа. В частности, речь идет о закупках энергоносителей на Ближнем Востоке и в США.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что хотя его страна ориентирована на диверсификацию поставок углеводородов, она не собирается прекращать совсем закупки российских нефти и газа. Он напомнил, что американский сжиженный природный газ, перекачиваемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, стоит намного дороже, чем импортируемый из России.

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