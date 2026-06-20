Обвиняемая по делу о распространении порнографии Шурыгина может стать потерпевшей

Адвокат Чанышев: В деле о распространении порнографии Шурыгина может стать потерпевшей

Блогер Диана Шурыгина, которая проходит фигурантом по уголовному делу о распространении порнографии, может из обвиняемой превратиться в потерпевшую. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС председатель коллегии «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.

«Если будет доказано, что она сама стала жертвой противоправных действий, не давала согласия на распространение материалов либо была вовлечена в противоправную деятельность другими лицами, уголовное преследование в отношении нее может быть прекращено, а она может быть признана потерпевшей», — объяснил адвокат.

По его словам, возможно, что в ходе расследования установят, что распространение порнографии было связано с нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Тогда следствие проверит наличие признаков преступления по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Также следствие может при возникновении сомнений назначить Шурыгиной комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, осознавала ли фигурантка дела фактический характер и общественную опасность инкриминируемых ей действий.

«В подобных делах нередко первоначальная версия обвинения претерпевает существенные изменения по мере установления всех обстоятельств», — резюмировал Чанышев.

Ранее скандальную звезду «Пусть говорят» поместили под домашний арест. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Бывший парень Дианы Шурыгиной предприниматель Святослав Гусев рассказал о ее съемках в порно. По его словам, через несколько месяцев после расставания девушка стала работать с неким украинским агентством.