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07:41, 20 июня 2026Культура

Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета»

Т24: Причиной смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем мог стать укус обезьяны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: NTV / YouTube

Возможной причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной российским зрителям по роли Ишыл в сериале «Клюквенный щербет», мог стать укус обезьяны во время ее пребывания в Таиланде. Об этом сообщает Т24 со ссылкой на адвоката артистки Угура Геккойуна.

«После обнаружения трех рубцов на левой руке моей доверительницы члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис», — говорится в сообщении.

Как сообщил адвокат, сторона защиты обратилась к следствию с просьбой рассмотреть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и выяснении обстоятельств смерти актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что смерть звезды сериала «Клюквенный щербет» наступила после приема антидепрессантов с алкоголем. Иртем якобы приняла препараты в большом количестве и смешала их со спиртным на вечеринке в день своего 35-летия.

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