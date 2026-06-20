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07:59, 20 июня 2026Россия

В Минобороны сообщили о 187 сбитых украинских БПЛА за ночь

Минобороны РФ: За ночь над российскими регионами сбили 187 украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

По данным Минобороны России, за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 187 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над территориями регионов РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей, передает ТАСС.

В период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа.

По информации ведомства, аппараты были сбиты над рядом регионов России, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Ростовскую, Воронежскую и Астраханскую области, Краснодарский край, Московский регион и Республику Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

18 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным, за утро средства противовоздушной обороны сбили более 190 беспилотников. В результате попадания дрона загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.

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