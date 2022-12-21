Россиян предостерегли от питья чая сразу после еды

Нутрициолог Львова заявила, что лучше пить чай через 40 минут после приема пищи

Пить чай лучше через 40 минут после приема пищи, заявила нутрициолог Маргарита Львова. Об опасности питья чая сразу после еды она предостерегла россиян в беседе с «Известиями».

Врач напомнила, что чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа. Кроме того, добавила она, кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды. «Безопасной дозой можно считать объем до 400 миллилитров в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты», — уточнила специалистка, добавив, что противопоказаний к употреблению чая нет.

По словам Львовой, после приема пищи и до употребления чая должно пройти как минимум 40 минут. «Все зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая», — заключила Львова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова попросила россиян не запивать лекарственные средства популярными напитками. По ее словам, чаем или кофе таблетки запивать не стоит — лучше предпочесть воду.