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19:25, 21 декабря 2022Забота о себе

Россиян предостерегли от питья чая сразу после еды

Нутрициолог Львова заявила, что лучше пить чай через 40 минут после приема пищи

Фото: Unsplash

Пить чай лучше через 40 минут после приема пищи, заявила нутрициолог Маргарита Львова. Об опасности питья чая сразу после еды она предостерегла россиян в беседе с «Известиями».

Врач напомнила, что чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа. Кроме того, добавила она, кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды. «Безопасной дозой можно считать объем до 400 миллилитров в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты», — уточнила специалистка, добавив, что противопоказаний к употреблению чая нет.

По словам Львовой, после приема пищи и до употребления чая должно пройти как минимум 40 минут. «Все зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая», — заключила Львова.

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Александра Лисица
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