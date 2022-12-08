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19:47, 8 декабря 2022Забота о себе

Россиян попросили не запивать таблетки популярными напитками

Терапевт попросила запивать таблетки не чаем или кофе, а водой

Фото: Shutterstock

Чаем или кофе таблетки запивать не стоит — лучше предпочесть воду, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Она попросила россиян не запивать лекарственные средства популярными напитками в беседе с News.ru.

Так, объяснила Чернышова, кисель, молочная продукция или сок с мякотью могут впитать в себя таблетку как абсорбент и не дать ей должным образом всосаться в желудке. «Чай, кофе, соки содержат химические вещества, помимо воды, в том числе кислоты. Они могут активно вступать во взаимодействие с действующим веществом таблетки и химически его изменять», — продолжила она, предупредив, что вещество может стать неактивным или оказать неожиданное воздействие.

Врач также напомнила, что любой вопрос о приеме выписанных лекарств нужно уточнять у своего лечащего врача, а принимать таблетки — согласно инструкции.

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Александра Лисица
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