Врач перечислила опасные последствия чрезмерного приема обезболивающих

Нейрохирург Любимая: бесконтрольный прием обезболивающих грозит мигренью и гастритом

Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов грозит гастритом, язвой и мигренью, предупредила руководитель клиники боли ГКБ № 1 имени Пирогова, врач-нейрохирург Кристина Любимая. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она перечислила опасные последствия чрезмерного приема таких средств.

По ее словам, в случае бесконтрольного приема нестероидных противовоспалительных и противомигренозных препаратов может возникать абузусная головная боль. «При бесконтрольном приеме таких препаратов за счет их токсического воздействия на структуры головного мозга возникает головная боль достаточно интенсивного характера. И основным лечением в таком случае является отмена всех препаратов и введение специальных растворов, чтобы провести дезинтоксикацию организма, то есть вывести все эти токсины, накопившиеся у человека», — рассказала Любимая о лечении такой боли.

Помимо этого, применение таких препаратов в дозировках, превышающих норму, может привести к эрозивному гастриту, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, предостерегла врач. Она отметила, что возможно и развитие токсического гепатита, вызванного повреждением печени нестероидными противовоспалительными препаратами. «Может возникать в том числе и острая почечная недостаточность. Бывали пациенты, которые в сутки выпивали по 20-30 таблеток», — добавила она, призвав при появлении непроходящих болей своевременно обращаться к врачу.

Ранее уролог-андролог Александр Лубенников и нарколог Артем Меринов в беседе с «Лентой.ру» призвали не пить слишком много жидкости за один раз. По их словам, это может привести к опасным последствиям вплоть до отека мозга.