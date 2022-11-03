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20:56, 3 ноября 2022Забота о себе

Уролог призвал не пить слишком много за один раз

Уролог Лубенников предупредил, что выпитые три-четыре литра воды могут вызвать отек мозга

Фото: engin akyurt / Unsplash

Оптимальной дневной нормой воды для взрослого человека считается объем в полтора — два с половиной литра, рассказали уролог-андролог, доктор медицинских наук, медицинский центр СИТИЛАБ Александр Лубенников и терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс» Артем Меринов. В беседе с «Лентой.ру» они призвали не пить слишком много жидкости за один раз, так как это может привести к опасным последствиям вплоть до отека мозга.

Постепенное потребление большого количества воды (трех-четырех литров) не навредит самочувствию здорового человека. Однако большой объем выпитой жидкости может снизить качество жизни, предупредил уролог Лубенников. Он объяснил, что в таком случае в туалет придется ходить не только днем, но и ночью, а это повлечет нарушение сна, что может сказаться на настроении, работоспособности, либо и даже потенции.

Также большой объем воды становится причиной нагрузки на почки, добавил Меринов. При чрезмерном количестве жидкости содержание электролитов в почках сокращается. Они перестают нормально функционировать, что может вызвать появление отеков на руках, ногах и даже на лице.

Иногда вода может стать причиной отравления! Большое количество жидкости может снизить концентрацию натрия в крови. В результате клетки могут начать набухать. Начнется тошнота, диарея и головная боль

Артем Мериновтерапевт

Уролог-андролог Лубенников также отметил, что у пациентов со слабым здоровьем из-за большого количества воды, выпитой за короткое время, может подняться артериальное давление и возникнуть боли в области сердца.

Форсированное потребление больших объемов жидкости за короткий промежуток времени в ряде случаев может привести к отеку головного мозга, нарушению координации тела, потере сознания и даже к смерти

Александр Лубенниковуролог-андролог

Воду нужно пить с умом и не намного больше, чем хочется. Иначе печальные последствия не заставят ждать, подвел итог Меринов.

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Ранее Александр Лубенников назвал симптомы опасных мужских болезней. Он предупредил, что любая боль в мочеполовой системе, а также изменение во внешнем виде половых органов — это серьезный повод обратиться к врачу.

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Вера Владзиевская
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