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13:45, 13 октября 2022Забота о себе

Врач назвал симптомы опасных мужских болезней

Уролог Лубенников: при любой боли в мочеполовой системе мужчина должен идти к врачу

Фото: Shutterstock

Любая боль в мочеполовой системе, а также изменение во внешнем виде половых органов — это серьезный повод для мужчины идти к врачу, рассказал уролог-андролог, доктор медицинских наук, медицинский центр СИТИЛАБ Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал симптомы опасных мужских болезней.

Если мужчину ничего не беспокоит, то до 40 лет можно не обращаться к урологу-андрологу, пояснил Лубенников. Но после этого возраста желательно ежегодно проходить профилактические обследования. Нужно раз в год сдавать кровь на ПСА и общий тестостерон, холестерин, глюкозу, витамин D и цинк. Необходимо следить за артериальным давлением и окружностью талии. В норме она должна быть не больше 94 сантиметров.

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Но, если у мужчины появляются любые беспокоящие симптомы, ему необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. При нарушении мочеиспускания, частых ночных походах в туалет, недержании мочи требуется срочное обследование.

Тревожными симптомами являются изменение цвета мочи (покраснение, появление белых хлопьев, помутнение), выделения из мочеиспускательного канала, боль в мочеиспускательном канале при мочеиспускании, боль в половом члене, мошонке, промежности, внизу живота и острая, внезапная боль в поясничной области

Александр Лубенниковуролог-андролог, доктор медицинских наук

Также мужчина должен запланировать поход к врачу, если у него пропал интерес к сексу, наблюдается быстрая утомляемость, а утренние эрекции стали не такими частыми и выраженными, как раньше, добавил собеседник «Ленты.ру».

«Искривление полового члена, уменьшение длительности полового акта из-за ускоренной эякуляции, различные образования на коже и головке члена и увеличение яичек — все это симптомы различных болезней», — предупредил Лубенников.

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Уролог-андролог обратил особое внимание на то, что если в течение полугода при регулярном сексе в семье не наступает беременность, то это повод пройти обследование не только женщине, но и мужчине.

Ранее Лубенников рассказал, при каких патологиях мужчинам проводят операции на половом члене. В первую очередь это борьба с раком, а также травмы.

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Вера Владзиевская
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