В ООН рассказали об исчерпанной за 10 месяцев боевых действий помощи Украине

В ООН столкнулись с дефицитом финансирования спустя 10 месяцев помощи Украине

Вскоре украинцы, переживающие перебои с электроэнергией и отоплением из-за обстрелов, получат дополнительную помощь от фонда, который направляет деньги волонтерам, общественным группам и организациям гражданского общества, заявил во вторник руководитель гуманитарной миссии ООН на Украине Дениз Браун. Его цитирует Reuters.

Браун добавил, что в этом году ООН столкнулась с крупнейшим кризисом финансирования, обнаружив, что деньги на помощь Украине были исчерпаны спустя 10 месяцев боевых действий. Гуманитарный фонд Украины выделил дополнительные 20 миллионов долларов для поддержки 300 групп, которые «круглосуточно работают, чтобы поддержать миллионы людей» на Украине.

«[Те, кто передает гуманитарную помощь людям] находятся на передовой, рискуя, чтобы те, чьи жизни были разрушены месяцами войны, получали поддержку в своих повседневных потребностях: воду, еду, лекарства, кров, в то время когда их дома так повреждены», — подчеркнул Браун.

Средства, выделенные в Украине Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, достигли 252 миллионов долларов. Более 55 миллионов было направлено на проекты поддержки больниц, центров временного размещения и других объектов, в которых размещены генераторы и другие запасы, которые могут понадобиться зимой.