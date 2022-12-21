Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:33, 21 декабря 2022Наука и техника

Выявлены неожиданные закономерности погоды на Юпитере

Nature Astronomy: в НАСА выявили закономерности погоды на Юпитере

Фото: Shutterstock

Ученые из НАСА выявили неожиданные закономерности погоды на Юпитере в результате 40-летнего исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy. Результаты этой работы позволят в будущем прогнозировать изменения погоды на этой планете.

Для этого были использованы данные, полученные на аппараты НАСА Voyager и Cassini, а также с наземных телескопов. Специалисты изучили информацию по температуре с помощью изображений яркого инфракрасного свечения в верхней тропосфере Юпитера — слое атмосферы, где формируются характерные разноцветные полосатые облака. Эти показатели были измерены в течение трех орбитальных циклов планеты, каждый из которых длится около 12 земных лет.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Оказалось, что температура на Юпитере повышается и понижается после определенных периодов, которые не связаны с сезонами или любыми другими циклами. Из-за того, что планета наклонена вокруг своей оси всего на три градуса, на ней слабо проявляются сезонные изменения, поэтому исследователи не предполагали, что погода там может быть такой циклической.

Кроме того, была зафиксирована связь между температурными сдвигами в регионах, расположенных на расстоянии тысячи километров друг от друга: когда температура повышалась на определенных широтах в северном полушарии, она понижалась на тех же широтах в южном полушарии.

В будущих работах планируются выяснить, что вызывает эти циклические и синхронизированные изменения. Для этого требуется провести наблюдения как под, так и над слоями облаков. Полученные данные позволят создать базу для компьютерного моделирования температурных циклов и того, как они влияют на погоду, причем не только для Юпитера, но и для всех планет-гигантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В США узнали о планах Зеленского приехать в Вашингтон
50-летняя Дита фон Тиз станцевала топлес в бокале с мартини
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Румыния заявила об отсутствии сведений об угрозе Молдавии со стороны России
Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего костюма для детей
Борисов сообщил о прогнозируемых убытках «Роскосмоса»
Microsoft захотел купить Netflix
Выявлены неожиданные закономерности погоды на Юпитере
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР
США заявили о полномасштабном оборонном партнерстве России и Ирана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.