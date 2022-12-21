Изрезавший знакомую россиянин утопил машину во время полицейской погони

В Волгограде полиция задержала изрезавшего подругу и утопившего машину при бегстве мужчину

В Волгоградской области полиция задержала мужчину, изрезавшего свою 29-летнюю знакомую. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вечером 20 декабря россиянин нанес своей подруге не менее десяти ножевых ранений во дворе ее дома. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

На следующий день автомобиль предполагаемого преступника был замечен в городе. Мужчина проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться, однако те организовали погоню и возле канала местной электростанции смогли заблокировать ему проезд. Тогда подозреваемый направил машину в воду. Из утонувшего автомобиля он смог выбраться в последний момент. На берегу канала мужчину задержали по подозрению в преступлении по части 3 статьи 30 и статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Ранее он был судим за участие в массовой драке с перестрелкой.

Ранее сообщалось, что под Иркутском осудили на 18 лет мужчину, изнасиловавшего и задушившего подругу в доме.