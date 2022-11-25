В российском регионе мужчине дали 18 лет за изнасилование и убийство подруги

Под Иркутском осудили на 18 лет мужчину, изнасиловавшего и задушившего подругу в доме

В Иркутской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 35-летнего мужчину за убийство и изнасилование знакомой. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурант признан виновным по пунктам «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 24 августа 2021 года осужденный пригласил в частный дом жертву и ее подруг. Они выпивали, но когда все уехали, и мужчина остался наедине со знакомой, то предложил ей заняться сексом. Женщина отказалась, тогда фигурант избил потерпевшую и надругался над ней. Затем он задушил подругу.

Ранее стало известно, что на Ставрополье юноша изнасиловал 17-летнюю девушку, убил ее и спрятал тело в камышах.