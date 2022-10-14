Россиянина осудят за изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки

На Ставрополье юноша изнасиловал 17-летнюю девушку, убил ее и спрятал тело в камышах

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело 22-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2021 года компания молодых людей выпивала в доме, расположенном в хуторе Раздольный. Когда 17-летняя гостья решила пойти домой, фигурант последовал за ней. Он догнал жертву, стал угрожать предметом, похожим на нож, и надругался над ней. Затем россиянин избил потерпевшую граблями, так как испугался, что она расскажет кому-то об изнасиловании. Молодой человек убил девушку, спрятал ее тело в зарослях камыша, накрыл сухими растениями и сбежал.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование»), пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пунктам «д,к» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.