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12:43, 21 декабря 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о внуках Путина и новой молодежной организации

Песков не ответил на вопрос о планах Путина отправить внуков в «Движение первых»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Вопрос о том, отправит ли президент России Владимир Путин внуков в новую молодежную организацию «Движение первых», относится к личной жизни главы государства. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте не будем туда лазить», — высказался пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что новое движение — это очень важное явление, но ему предстоит еще формироваться и нарабатывать авторитет среди детей и молодежи. «Это очень сложная задача, поэтому предстоит большая работа», — добавил он.

Первый съезд новой российской детской организации прошел 18 декабря. Название нового движения полностью звучит следующим образом — Российское движение детей и молодежи «Движение первых». За такое наименование проголосовали 1278 участников съезда.

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Варвара Кошечкина
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