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09:31, 21 декабря 2022Экономика

Срок доставки грузов из Китая в Россию увеличился

Asia Import Group: срок доставки грузов из Китая в Россию увеличился

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы на месяц вперед, поэтому сроки доставки грузов из Китая растут, сообщили РИА Новости в логистической компании Asia Import Group.

Там добавили, что все места для контейнеров в терминалах Московского железнодорожного узла забронированы до 20 января. То есть грузы, которые сейчас планируют поставить в Россию в поездах, смогут прибыть минимум через месяц, пояснили в Asia Import Group.

«Если товар уехал из Китая до 10 декабря, то есть вероятность, что он успеет прибыть в Россию до Нового года. Если товар уезжает сейчас, то точно не приедет до конца года, скорее всего, он будет доставлен только в конце января», — заявили в компании. Увеличение сроков связано также с эпидемиологической обстановкой в КНР.

До ноября-декабря стандартный срок доставки был в среднем 16-25 дней. В настоящее время он вырос до 40 дней. Еще в ноябре россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая.

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Платон Щукин
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