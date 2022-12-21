Asia Import Group: срок доставки грузов из Китая в Россию увеличился

Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы на месяц вперед, поэтому сроки доставки грузов из Китая растут, сообщили РИА Новости в логистической компании Asia Import Group.

Там добавили, что все места для контейнеров в терминалах Московского железнодорожного узла забронированы до 20 января. То есть грузы, которые сейчас планируют поставить в Россию в поездах, смогут прибыть минимум через месяц, пояснили в Asia Import Group.

«Если товар уехал из Китая до 10 декабря, то есть вероятность, что он успеет прибыть в Россию до Нового года. Если товар уезжает сейчас, то точно не приедет до конца года, скорее всего, он будет доставлен только в конце января», — заявили в компании. Увеличение сроков связано также с эпидемиологической обстановкой в КНР.

До ноября-декабря стандартный срок доставки был в среднем 16-25 дней. В настоящее время он вырос до 40 дней. Еще в ноябре россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая.