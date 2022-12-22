Подготовленные в Чехии украинские военные начали возвращаться домой

Радио «Прага»: украинские военные, прошедшие обучение в Чехии, начали возвращаться домой

На Украину начали возвращаться военнослужащие, прошедшие обучение в Чехии. Об этом пишет радио «Прага» со ссылкой на вооруженные силы страны.

Это первая ротация украинских солдат, прошедших соответствующую подготовку на полигоне чешской армии Либава в Оломоуцком крае. Они отправились домой утром в четверг, 22 декабря. Сколько именно военнослужащих вернулось на Украину после переобучения, не уточняется.

В Чехии «обучили украинцев самостоятельно вести боевые действия и эффективно защищать свою территорию и суверенитет», говорится в сообщении радио. Учебная миссия была общеевропейской, но также отвечала чешским интересам национальной обороны.

Евросоюз объявил о запуске тренировочной миссии для 15 тысяч украинских солдат в середине ноября. Их будут тренировать в течение двух лет. 1,1 тысячи солдат с Украины сейчас проходят подготовку в Польше.