Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 22 декабря 2022Бывший СССР

Подготовленные в Чехии украинские военные начали возвращаться домой

Радио «Прага»: украинские военные, прошедшие обучение в Чехии, начали возвращаться домой

Фото: Yannis Behrakis/ Reuters

На Украину начали возвращаться военнослужащие, прошедшие обучение в Чехии. Об этом пишет радио «Прага» со ссылкой на вооруженные силы страны.

Это первая ротация украинских солдат, прошедших соответствующую подготовку на полигоне чешской армии Либава в Оломоуцком крае. Они отправились домой утром в четверг, 22 декабря. Сколько именно военнослужащих вернулось на Украину после переобучения, не уточняется.

В Чехии «обучили украинцев самостоятельно вести боевые действия и эффективно защищать свою территорию и суверенитет», говорится в сообщении радио. Учебная миссия была общеевропейской, но также отвечала чешским интересам национальной обороны.

Евросоюз объявил о запуске тренировочной миссии для 15 тысяч украинских солдат в середине ноября. Их будут тренировать в течение двух лет. 1,1 тысячи солдат с Украины сейчас проходят подготовку в Польше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко вырос
Раскрыта дата анонса нового флагмана Samsung
Блогер показал виниры и описал процедуру по их установке фразой «два часа боли»
Жилье на популярном у россиян зарубежном курорте перестало быть дешевым
Отец Киркорова назвал Горбачева предателем и пожелал России победы в СВО
В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на Украине
Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция
Туристам раскрыли «золотые правила» для комфортного путешествия в самолете
Полицейские обнаружили тайник ВСУ в заброшенном доме под Херсоном
Россиян научили оказывать первую помощь при смертельно опасном приступе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.