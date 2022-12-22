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05:09, 22 декабря 2022Россия

В ЛНР назвали условие для прекращение существования Украины

Экс-посол ЛНР Мирошник: Украина перестанет существовать, если не будет деколонизирована

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что Украина перестанет существовать, если государство не будет деколонизировано. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Дипломат выразил недоумение тем, что «президент якобы независимого и суверенного государства» Владимир Зеленский полетел в США под охраной американских военных и на американском самолете, а его целью стало — просить у парламента чужой страны средства на то, «чтобы продолжали умирать люди в его стране».

Мирошник обратил внимание, что помощь от США превысила «ВВП государства» Зеленского, и так поступает только колониальная страна.

«И ее будущее хоть в каком-то виде возможно, только если произойдет ее деколонизация. В противном случае она за достаточно короткий период будет разрушена, а население — утилизировано или разбежится по всему миру», — указал он.

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